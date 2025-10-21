https://ar.abna24.com/xjP8m21 أكتوبر 2025 - 10:11 رمز الخبر 1741035 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / سوريا اليوم: تأثير أجنبي 21 أكتوبر 2025 - 10:11 رمز الخبر: 1741035 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ سوريا اليوم: تأثير أجنبي. سمات سوريا أبو محمد الجولاني اخبار ذات صله كاريكاتير / اِذا غَابَ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدُ كاريكاتير / رحل الاحتلال وبقی ظله كاريكاتير / ملك الارهاب والارهابيين ترامب کاریکاتیر / الاحتلال یوقف دخول المساعدات كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كاريكاتير / حال غزة كاريكاتير / العودة إلى غزة
تعليقك