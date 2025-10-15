https://ar.abna24.com/xjNdS15 أكتوبر 2025 - 11:50 رمز الخبر 1738856 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 15 أكتوبر 2025 - 11:50 رمز الخبر: 1738856 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. سمات الأسرى الفلسطينيين اخبار ذات صله كاريكاتير / حال غزة كاريكاتير / العودة إلى غزة کاریکاتیر | غزة تقتصّ من عملاء "إسرائيل" کاریکاتیر | ترامب: خسرت جائزة نوبل!! کاریکاتیر | مع السلامة یا صالح كاريكاتير / مع السلامة يا صالح كاريكاتير / صوت غزة صالح... وداعاً
تعليقك