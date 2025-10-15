  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

15 أكتوبر 2025 - 11:50
رمز الخبر: 1738856
كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha