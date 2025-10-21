https://ar.abna24.com/xjP8h21 أكتوبر 2025 - 10:08 رمز الخبر 1741032 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ملك الارهاب والارهابيين ترامب 21 أكتوبر 2025 - 10:08 رمز الخبر: 1741032 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ملك الارهاب والارهابيين ترامب. سمات ترامب اخبار ذات صله كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كاريكاتير / اِذا غَابَ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدُ كاريكاتير / حال غزة كاريكاتير / سوريا اليوم: تأثير أجنبي كاريكاتير / العودة إلى غزة كاريكاتير / رحل الاحتلال وبقی ظله کاریکاتیر | غزة تقتصّ من عملاء "إسرائيل" کاریکاتیر / الاحتلال یوقف دخول المساعدات کاریکاتیر | ترامب: خسرت جائزة نوبل!!
