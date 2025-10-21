كاريكاتير / اِذا غَابَ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدُ

https://ar.abna24.com/xjP8k21 أكتوبر 2025 - 10:09 رمز الخبر 1741034 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / اِذا غَابَ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدُ 21 أكتوبر 2025 - 10:09 رمز الخبر: 1741034 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اِذا غَابَ سَيِّدٌ قَامَ سَيِّدُ. سمات الجيش اليمني الغماري اخبار ذات صله كاريكاتير / ملك الارهاب والارهابيين ترامب كاريكاتير / سوريا اليوم: تأثير أجنبي كاريكاتير / حال غزة كاريكاتير / رحل الاحتلال وبقی ظله كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين کاریکاتیر / الاحتلال یوقف دخول المساعدات كاريكاتير / العودة إلى غزة کاریکاتیر | غزة تقتصّ من عملاء "إسرائيل" کاریکاتیر | ترامب: خسرت جائزة نوبل!!
