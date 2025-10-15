https://ar.abna24.com/xjNdR15 أكتوبر 2025 - 11:49 رمز الخبر 1738855 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / حال غزة 15 أكتوبر 2025 - 11:49 رمز الخبر: 1738855 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حال غزة . سمات غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / العودة إلى غزة كاريكاتير / اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين کاریکاتیر | غزة تقتصّ من عملاء "إسرائيل" کاریکاتیر | ترامب: خسرت جائزة نوبل!! کاریکاتیر | مع السلامة یا صالح كاريكاتير / مع السلامة يا صالح كاريكاتير / صوت غزة صالح... وداعاً
تعليقك