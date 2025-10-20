لابيد: "إسرائيل" تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد زعيم المعارضة، في كيان الاحتلال يائير لابيد، أنّ "إسرائيل" لا تزال تمر بأزمة سياسية هي "الأخطر في تاريخها"، حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، حيث اعترفت بها 142 دولة، بالإضافة إلى قرار الصندوق السيادي النرويجي بسحب استثماراته من "إسرائيل"، بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية.

كما لفت إلى أنّ شركات دولية، ألغت مشاركتها في مشاريع داخل "إسرائيل"، مضيفاً أنه المنتجات الإسرائيلية في أوروبا، تُزال بصمت من رفوف المتاجر.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنّ كبار المسؤولين الإسرائيليين غادروا مناصبهم، بينما يوشك رئيس الهيئة، تساحي هانغبي، على مغادرة منصبه بسبب لائحة اتّهام مرتقبة بحقه.

كما اعتبر أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو "ارتكب خطأً فادحاً بعدم مشاركته في المؤتمر الدولي الأخير بمدينة شرم الشيخ".