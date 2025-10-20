ندوة إلكترونية حول "الإيمان والأسرة والمالية واللياقة البدنية" تُعقد في كندا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تُعقد في كندا فعالية تعليمية عبر الإنترنت بعنوان "الإيمان، والأسرة، والمال، واللياقة البدنية" يوم الخميس 23 أكتوبر.

تستكشف الفعالية تحديات وفرص تحقيق التوازن بين الإيمان والأسرة والمال والصحة البدنية في حياة المسلمين المعاصرين.

يستضيف الحدث الشيخ عبد الله أودورو، وهو محاضر دولي اعتنق الإسلام حديثًا.

سيشارك تجاربه الشخصية والعلمية في تقوية الأسرة، والإدارة المالية، والنمو الشخصي، والتواصل مع الدين، ويشجع المشاركين على إعادة النظر في أنماط حياتهم اليومية ومواءمتها مع القيم الإسلامية.

تشمل المواضيع دور الإيمان في إدارة الأسرة والثروة، وأهمية اللياقة البدنية والانضباط في الحياة الروحية، والتوازن بين العبادة والعمل والرفاهية الشخصية.

سيتلقى المشاركون استراتيجيات عملية لتعزيز الحياة الأسرية، والاستقرار المالي، وتحسين صحتهم البدنية والروحية.

ستكون الفعالية متاحة عبر الإنترنت ومجانًا لجميع مدن كندا.

ومن الجدير بالذكر أن شهر أكتوبر يُحتفل به في كندا باعتباره "شهر التراث والتاريخ الإسلامي"، وفي هذه المناسبة تُقام العديد من البرامج والفعاليات في جميع أنحاء البلاد لعرض ثقافة وتاريخ وإنجازات المجتمع الإسلامي وتوفير منصة للحوار والتثقيف وتعريف الجمهور بالتعاليم والقيم الإسلامية.