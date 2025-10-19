ورشة علمية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي في العتبة العلويّة المقدّسة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استضافت العتبة العلويّة المقدّسة ، بالتعاون مع مستشفى الكفيل التخصّصي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشةً علميةً متخصّصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الطبّ"، بمشاركة نخبةٍ من الأطباء والباحثين من جامعات ومستشفيات محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة.

ورشة طبية متخصّصة بالذكاء الاصطناعي

وأوضح الخادم الدكتور نوفل الدجيلي، مدير مركز الأمين للأبحاث، قائلًا: "برعاية العتبة العلويّة المقدّسة أُقيمت الورشة التخصّصية في المجال الطبي على قاعة مركز نَظْم للتخطيط والتطوير، وتناولت محاور مهمة أبرزها تنظيم وتحليل المعلومات الطبية والبيولوجية وتشخيص الأحياء المجهرية والأمراض"، مؤكدًا أنَّ : "الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية".

تطوير الكفاءات الطبية في العراق

من جانبه، بيّن الدكتور أسامة عبد الحسن، مسؤول النشاطات العلمية في مستشفى الكفيل التخصصي، قائلًا: "من جوار مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) أقمنا ورشة عمل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطبّ ، قدّمها الدكتور عمار الموسوي من جامعة برمنغهام البريطانية، بهدف تطوير الكفاءات الطبية في العراق، إذ تناولت الورشة أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات الصحية، ودعت إلى ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب الطبي لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال".

تثمين جهود العتبة المقدّسة

وثمّن المشاركون في الورشة دورَ العتبة العلويّة المقدّسة في دعم الجهود العلمية والطبية، مشيدين باهتمامها المتواصل بتطوير الكوادر الصحية والنهوض بالواقع الطبي. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلةٍ من الفعاليات العلمية التي ترعاها العتبة العلويّة المقدّسة ، في إطار دعمها المستمر للبحث العلمي والتطوير التقني والطبي في العراق.

