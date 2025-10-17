اللواء موسوي يقدم رسالة تعزية باستشهاد رئيس هية الأركان العامة للقوات اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، مساء أمس الخميس، رسالة تعزية باستشهاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، اللواء محمد عبد الكريم الغماري.

وأشار اللواء موسوي في رسالته إلى أن الشهيد الغماري، بحكمته وإيمانه وإخلاصه وشجاعته، لعب دورًا استراتيجيًا في الدفاع عن شرف واستقلال الشعب اليمني، ودعم قضية فلسطين.

وأضاف أن اللواء الغماري كان له دور حاسم وملهم في الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة، وكذلك في مواجهة الاعتداءات على اليمن، مؤكدًا أن الشعب اليمني الصامد يظل في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية، بينما يظل الشعب الفلسطيني المظلوم رمزًا للعز والمجد.

