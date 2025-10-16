كتائب القسام تسلم جثتين للكيان الصيهوني للصليب الأحمر في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء امس الأربعاء، جثتين لأسيرين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وإن هذا التسليم جاء استكمالًا للصفقة التي شهدت إفراجًا سابقًا عن 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء وتسليم جثامين أربعة آخرين، فيما لا تزال الكتائب تعمل على استعادة ما تبقى من الجثث، مؤكدة أن العملية تتطلب جهودًا كبيرة ومعدات خاصة لضمان استخراجها بأمان.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أنها سلمت جميع الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث يمكن الوصول إليها.

وأوضحت “كتائب القسام” في بيانٍ وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أن ما تبقى من جثث يتطلب جهودًا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، مشيرة إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.

وأول أمس الثلاثاء، سلّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام أربعة جثامين لجنود إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، ضمن خطوات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وجاء ذلك بعد يومين من الإفراج عن 20 أسيرًا إسرائيليًّا أحياء، في خطوة تؤكد التزام القسام ببنود الاتفاق رغم الصعوبات الميدانية واللوجستية المرتبطة باستخراج الجثامين المتبقية.

وأوضحت كتائب القسام أن الجثامين التي جرى تسليمها تعود لكل من: غاي إيلوز، ويوسي شرعبي، وبيفين جوشي، ودانيال بيريز، مشيرة إلى أن ما تبقى من جثث الجنود يحتاج جهودًا كبيرة ومعدات خاصة لاستعادتها.

