تقریر مصور | لقاء السيناتور العلامة عباس جفري المهم مع آية الله رمضاني في قم المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ التقى رئيس مجلس وحدة المسلمين الباكستاني، السيناتور العلامة راجا ناصر عباس جعفري، والوفد المرافق له، بآية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في مدينة قم المقدسة بإيران. وخلال اللقاء، ناقش الزعيمان بالتفصيل مختلف القضايا. وتم التركيز بشكل خاص على التحديات التي يواجهها الحجاج الباكستانيون في رحلتهم إلى إيران، وقُدّمت توصيات لإيجاد حلول فورية. وأكد آية الله رمضاني اتخاذ إجراءات فعّالة وسريعة لحل المشكلات التي تواجه الحجاج.