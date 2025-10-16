تقریر مصور / افتتاح العام الدراسي لمعاهد سيدة نساء العالمين في مرقد الشهيد السيّد هاشم صفيّ الدين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في أجواء الذكرى السنوية الأولى لارتقاء السيّد الأسـمى وصفيّه الهاشمي، افتتحت معاهد سيّدة نساء العالمين (عليها السلام) الثقافية في منطقة جبل عامل الأولى عامها الدراسي، باحتفال أُقيم في مرقد الأمين العام الشهيد السيّد هاشم صفيّ الدين في دير قانون النهر، بحضور مسؤول وحدة المتون والدراسات الثقافية في حزب الله السيّد علي الموسوي، إلى جانب علماء دين وفعّاليات وشخصيّات، وحشد من الطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية في المعاهد.

رمز الخبر: 1739217