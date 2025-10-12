مصدر في «حماس» لـ«فرانس برس»: الحركة لن تحكم غزة في هذه المرحلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مصدر في «حماس» مقرّب من الوفد المفاوض لوكالة «فرانس برس»، اليوم، بأن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي العدوان الإسرائيلي، وذلك عشية انعقاد قمة من أجل السلام في قطاع غزة تستضيفها مصر بمشاركة قادة من العالم.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»، إنه «بالنسبة لحماس موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. حماس لن تشارك بتاتاً في المرحلة الانتقالية ما يعني أنها تخلّت عن حكم القطاع ولكنها تبقى عنصراً أساسياً من النسيج الفلسطيني».

وأضاف المصدر أن «حماس موافقة على هدنة طويلة وألا يستخدم السلاح بتاتاُ طوال هذه المدة إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة».

وكان قيادي في الحركة قال في وقت سابق لـ«فرانس برس»، إن قبول الحركة تسليم سلاحها «غير وارد».

وإلى جانب وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، تنص خطة ترامب المكوّنة من 20 نقطة على أن تدير شؤون غزة لجنة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف «مجلس سلام» برئاسة ترامب وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دون أن يكون لـ«حماس» أي دور في حكم القطاع.

وقال المصدر بهذا الصدد «طلبنا من الجانب المصري الدعوة للقاء قبل نهاية الأسبوع القادم لإنهاء موضوع اللجنة الإدارية»، مضيفاً أن «الأسماء شبه جاهزة».

وأشار إلى أن «حماس قدّمت مع بقية الفصائل 40 اسماً ولا فيتو عليها أبداً ولا أحد منهم ينتمي إلى حماس إطلاقاً».