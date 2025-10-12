رئیس قسم الشؤون الدینیة مسجد الکوفه المعظم: الاعتكاف هو إحدى محطات الطهر الروحي وعهد مقدس بين العبد وربه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحدّث "غیث عواد محمد العادلي" رئیس قسم الشؤون الدینیة مسجد الکوفه المعظم، حول أهمية شعيرة الاعتكاف في حياة المسلمين وانها عهد مقدس بين العبد وربه يكشف عن مستوى العلاقة القائمة بينهما .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ) (البقرة: 125)

الاعتكاف هو إحدى محطات الطهر الروحي التي يُقبل فيها الإنسان على الله، متجردًا من شواغل الدنيا وضجيجها. هو عهد مقدس بين العبد وربه، حيث ينقطع المعتكف في بيت الله، طامعًا في رضاه، وممتلئًا بالرجاء أن تُطهَّر نفسه كما يُطهَّر البيت للطائفين والعاكفين.

إن فلسفة الاعتكاف تقوم على التأمل والخلوة، وهو فرصة لتصفية القلب من الهموم، وتزكية النفس بالإقبال على القرآن والدعاء. يُذكرنا الاعتكاف بأن السكينة الحقيقية لا تُنال إلا في كنف الله، وبأن الروح تحتاج إلى غذاء الروحانية كما يحتاج الجسد إلى الغذاء.

هو رحلة قصيرة لكنها عميقة الأثر، تهدف إلى بناء جسر متين بين القلب والخالق، حيث يخرج الإنسان منها بروح متجددة قادرة على مواجهة الحياة بإيمان ورضا.

ومن هذا المنطلق عزمت أمانة مسجد الكوفة المعظم ان تولي هذه الشعيرة المباركة اهتماما بالغا لما لها من أثر ديني واجتماعي و تربوي

تستقبل أمانة مسجد الكوفة المعظم في كل عام الآلاف من المؤمنين المعتكفين في باحة المسجد المعظم

حيث تتوافد هذه الجموع الإيمانية من أكثر من عشرة دول إسلامية

تتكفل أمانة مسجد الكوفة بتوفير كافة السبل اللازمة لراحة السادة المعتكفين

ومن هذا المكان المقدس ادعوكم ان شاء الله ليكون لكم بركة الاعتكاف في هذا العام في مسجد الكوفة المعظم او في مسجد الحنانة ونكون بخدمتكم أن شاء الله

...............

انتهاء / 232