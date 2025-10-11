انفجار مدمر بمصنع للجيش الأمريكي يخلّف قتلى ومفقودين 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وقع الانفجار في مصنع تديره شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" المتخصصة في الصناعات العسكرية، في منطقة بوكنسورت بمقاطعة هيكمان، وتحولت المنشأة إلى كومة من الحطام المشتعل وسط مخاوف من انفجارات ثانوية.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، في مؤتمر صحفي: "لا يمكنني وصف حجم الدمار... إنه المشهد الأكثر تدميراً الذي رأيته في حياتي المهنية".

وأضاف أن البحث عن المفقودين هو الأولوية القصوى، مؤكداً وجود قتلى لكن دون تحديد العدد.

وأفادت تقارير أولية بأن حالة أحد المصابين حرجة، بينما عولج 19 آخرون من إصابات طفيفة ناجمة عن الشظايا والزجاج المتطاير.

تأسست شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" عام 1980، وتعمل على تصنيع مواد متفجرة ومنتجات متخصصة لصالح وزارة الحرب الأمريكية والأسواق الصناعية.

وسيجري تحقيق واسع لمعرفة أسباب الانفجار في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على المنشآت الحساسة.

