قيادي في "حماس": الأولوية لوقف العدوان على غزة والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جدد برهوم في تصريح تأكيد الحركة على التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى "فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في القطاع".

وشدد على أن المطلب الأساسي والعاجل يتمثل في إنهاء العمليات العسكرية التي وصفها بأنها "حرب إبادة"، ورفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، مضيفا: "نجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، والدفاع عن تطلعاته في الحرية والعودة وتقرير المصير".

وفي تقييمه للمشهدين الميداني والسياسي، قال برهوم إن "الاحتلال فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه المعلنة"، موضحا أن "الاحتلال لم يتمكن من تحرير أسراه عبر القوة العسكرية، كما فشل في إنشاء أي كيانات بديلة لإدارة القطاع، رغم سياسات التشريد والتجويع والمجازر المروعة التي ارتكبها".

وكشف عن إحصاءات وصفها بالصادمة حول طبيعة ضحايا العدوان المستمر على القطاع، مؤكدا أن "ما يقارب 95% من ضحايا العدوان هم من المدنيين العزل"، معتبرا أن هذه الأرقام تثبت أن "الاحتلال يمارس عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني".

وتطرق برهوم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى الظروف المأساوية التي يعيشونها، وقال إن "ثمانين أسيرا فلسطينيا ارتقوا شهداء تحت وطأة التعذيب في السجون الإسرائيلية"، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.