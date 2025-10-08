العتبة العلوية تطلقِ تطبيق "تبرّك علوي" الإلكترونيّ لمضيف أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنَ قسمُ مضيف الزائرين في العتبة العلوية المقدَّسة عن إطلاقِ تطبيق تحت اسم "تبرّك علوي" الإلكترونيّ، يهدفُ إلى تسهيلِ حصولِ الزائرين على بطاقةِ التبركِ لمضيفِ أميرِ المؤمنين (عليه السلام)، لتوفير الراحة والانسيابية في خدمة الزائرين الكرام.

وقال رئيس قسم المضيف الخادم أثير التميميّ في تصريحٍ للمركزِ الخبريّ: إنَّ البرنامج أُعِدَّ بشكل متكامل لتسهيل طريقةِ الحصولِ على بطاقةِ التبرك إلكترونيًّا، إذ يمكنُ لأيِّ زائر من داخل العراقِ أو خارجهِ الحصولُ على البطاقةِ في أيِّ وقتٍ ومن دونِ الحاجةِ إلى الانتظارِ في طوابيرَ طويلةٍ".

وأوضحَ التميميّ أنَّ :"البرنامج أُعِدَّ من قِبل مركز تكنولوجيا المعلومات، وهو يتيح للزائر الحصول على البطاقة والتوجّه مباشرةً إلى قسم مضيف الزائرين، إذ تتمُّ قراءة البطاقة إلكترونيًّا عند بوّابات الدخول أو في مواقع توزيع وجبات السفري، ممّا يُسهم في تسريع إجراءات الخدمة وتقليل الزخم والانتظار".

ويُشارُ إلى أنَّ برنامج "تبرّك علويّ" متاح حاليًّا عبر متجر Google Play ، في إطار سعيها المتواصل لتطوير منظومة الخدمات وتيسير سُبل الزيارة وتوفير الراحةِ للوافدينَ إلى مرقدِ أميرِ المؤمنين (عليه السلام).

