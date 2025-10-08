مسلحون يقتلون 9 من القوات الباكستانية في كمين قرب الحدود مع أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، الأربعاء، بأنّ 9 جنود وضابطين من القوات شبه العسكرية الباكستانية، قتلوا في كمين نصبه مسلحون قرب الحدود مع أفغانستان.

وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ سنوات توتراً أمنياً متصاعداً، إذ تُعدّ هذه المنطقة الجبلية الوعرة ملاذاً للجماعات المسلحة، خصوصاً تلك التي تنشط على طرفي الحدود مثل حركة "طالبان باكستان" وتنظيمات مسلحة أخرى.

ويبلغ طول الحدود بين باكستان وأفغانستان نحو 2,600 كيلومتر، وتُعرف باسم "خط دوراند"، الذي تعترض عليه كابول تاريخياً ولا تعترف به كحدّ دولي. هذه الحدود ظلت على مدى عقود نقطة عبور غير مضبوطة للمقاتلين والأسلحة والسلع، ما جعلها من أكثر المناطق هشاشة أمنياً في جنوب آسيا.

...............

انتهاء / 232