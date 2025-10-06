آية الله رمضاني: على جيل الشباب أن يتعلم حيوية ودافع المقاومة من متبقي الدفاع المقدس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، التقى أعضاء مجموعة إنشاد قمر بني هاشم (ع) المكونة من عدد من جرحى الحرب من محافظة قم، بالأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني".

وفيما يتعلق بإحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، أضاف: إننا حاربنا لمدة ثماني سنوات خلال فترة الدفاع المقدس، لكننا لم نخسر شبرا واحدا من تراب وطننا إلى العدو، وقد تكرر هذا الأمر في الدفاع المقدس الثاني أيضًا، وإن فقدنا أحبتنا في الدفاع المقدس الأول والثاني، لكننا عرّفنا عزتنا وثباتنا إلى العالم، فإنّ المهم هو التمسك بمبادئنا وترويج هذه الثقافة، والطريق لنقل هذه الثقافة إلى الآخرين هو الفن.

وأشاد الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) بالمعنويات الرفيعة لمجموعة قمربني هاشم، وقال: على الجيل أن يتعلم الحيوية والنشاط منكم أنتم المتبقون من الدفاع المقدس، كما يجب أن نعمل على تعزيز الحافز للدفاع عن خطاب الثورة الإسلامية.

وشدد سماحته أن نظام الهيمنة لم يلتزم بأي قيمة من القيم وداس جميع الأخلاق وحقوق الإنسان تحت أقدامه، حتى وكما شاهدنا أخيرا قال وزير الكيان الغاصب الصهيوني أنّه يستلذ من مقتل الأطفال الأبرياء.

