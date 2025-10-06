إصدار کتاب «لمحة على حياة الأئمة المعصومين (ع)» في ماليزيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تُرجم كتاب "لمحة على حياة الأئمة المعصومين (ع)" للشهيد مرتضى مطهري إلى اللغة الإنجليزية، ونُشر في ماليزيا من قِبل الإدارة العامة للخدمات الثقافية والنشر في المجمع العالمي لأهل البيت (ع). يضم هذا الكتاب مجموعة مقالات تتناول حياة الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، استنادًا إلى محاضرات ألقاها المؤلف في مناسبات مختلفة وفي أماكن مختلفة. سعى الشهيد مطهري، من خلال هذه المحاضرات، إلى توضيح الاختلافات الواضحة في سلوك الأئمة (عليهم السلام)، وحلّ سوء الفهم المحيط باختلاف مناهجهم في القيادة والجهاد. يتناول الكتاب مواضيع متنوعة، منها قرار الإمام الحسين (عليه السلام) بالنهضة بدلًا من التقية، واعتماد الإمام السجاد (عليه السلام) الدعاء سبيلًا للهداية، ورفض الإمام الصادق (عليه السلام) الخلافة، وقبول الإمام الرضا (عليه السلام) ولاية العهد، وسجن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) لفترات طويلة، وحياة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) تحت المراقبة المشددة. وتناقش الفصول الأخيرة مفاهيم العدالة والإمام المهدي الموعود (عليه السلام). ترجمت زينب محمدي عراقي الترجمة الإنجليزية لكتاب "نظرة على حياة الأئمة المعصومين (عليهم السلام)" ونُشرت في حجم ثماني ورق.