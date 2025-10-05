قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على مربع سكني بحي التفاح شرق مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال مراسل روسیا الیوم أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على حي التفاح شرق مدينة غزة، مستهدفة مربعا سكنيا في شارع يافا.

ولفت إلى أن مستشفى المعمداني بغزة يعج بالأطفال الجرحى، بعد قصف منزل عائلة "عبد العال" واستهداف حي التفاح.

في غضون ذلك، قال المراسل إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب وشمال وشرق مدينة غزة.

وقد استهدف محيط مفترق المغربي في حي الصبرة جنوبا، والبنايات السكنية لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران، وغرب حي تل الهوا، ومفترق الشجاعية، وغيرها، فيما شهدت منطقة شارع الجلاء شمال مدينة غزة انفجارات بلا توقف وحزاما ناريا.

أما في وسط القطاع، فقد أفاد المراسل بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية شرقي مخيم المغازي، كما أفاد عن قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار من الآليات العسكرية شمال منطقة البريج، وإصابة فلسطيني قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم.