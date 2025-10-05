  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على مربع سكني بحي التفاح شرق مدينة غزة

5 أكتوبر 2025 - 18:48
رمز الخبر: 1735326
قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على مربع سكني بحي التفاح شرق مدينة غزة

أفاد مراسل روسیا الیوم، اليوم الأحد، بوقوع مجزرة كبيرة جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، شمال القطاع.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال مراسل روسیا الیوم أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على حي التفاح شرق مدينة غزة، مستهدفة مربعا سكنيا في شارع يافا.

ولفت إلى أن مستشفى المعمداني بغزة يعج بالأطفال الجرحى، بعد قصف منزل عائلة "عبد العال" واستهداف حي التفاح.

في غضون ذلك، قال المراسل إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب وشمال وشرق مدينة غزة.

وقد استهدف محيط مفترق المغربي في حي الصبرة جنوبا، والبنايات السكنية لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران، وغرب حي تل الهوا، ومفترق الشجاعية، وغيرها، فيما شهدت منطقة شارع الجلاء شمال مدينة غزة انفجارات بلا توقف وحزاما ناريا.

أما في وسط القطاع، فقد أفاد المراسل بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية شرقي مخيم المغازي، كما أفاد عن قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار من الآليات العسكرية شمال منطقة البريج، وإصابة فلسطيني قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم.

تعليقك

You are replying to: .
captcha