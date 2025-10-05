إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف عملية احتلال مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت الإذاعة إنه بتوجيه من رئيس الأركان، لا يزال الجيش الإسرائيلي على الخطوط التي استولى عليها حتى الآن في مدينة غزة - لا يوجد أي تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية. الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة - متوقفة في مواقعها.

ولفتت الإذاعة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز جهوده لحماية القوات البرية - وخصص قوات إضافية من طائرات الاستطلاع الجوي، ومركبات الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات - لرصد أي محاولة من حماس لتهديد القوات.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سياسة إطلاق النار هي كالتالي: لا هجمات مدبرة. مع ذلك، سيتم تنفيذ أي هجوم مطلوب لإزالة أي تهديدات تتعرض لها القوات.

وشددت على أن الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في غزة في الساعات الأخيرة هي هجمات تهدف إلى إزالة التهديدات لقواتنا، وكذلك لتحذير المدنيين الغزيين من العودة شمالا إلى مدينة غزة، وفق زعم إذاعة الجيش.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن وقف العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يهدف إلى تمكين حماس من البدء في الاستعداد لإطلاق سراح المخطوفين.

وأكد المصدر أن "هذا ليس وقف إطلاق نار رسميا يلزم حماس بإعادة المخطوفين خلال ثلاثة أيام. هذه ليست بداية انسحاب، مع أنه قد تكون هناك تحسينات تكتيكية لحماية جنودنا. نحن ندرس باستمرار ما يحدث على الأرض، ولن نسمح للمنظمات الإرهابية بمحاولة استغلال الفرصة وتنفيذ هجوم في اللحظة الأخيرة، أو تعزيز قبضتها على الأرض".

وأضاف المصدر أن "المفاوضات التي ستبدأ غدا ستظهر منذ البداية ما إذا كانت حماس تعبث مجددا أم أنها أدركت أنه لا خيار أمامها سوى قبول خطة ترامب".