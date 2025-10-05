رغم الاتفاق وإعلان وقف المناورة.. إسرائيل تواصل شن الغارات على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال مراسل روسیا الیوم إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت استهدافات متتالية لعدة مناطق في شمال مدينة غزة لا سيما منطقة الجلاء النفق ومنطقة غرب غزة.

وأشار إلى تفجير عدد من قنابل الكواد كابتر في مناطق جنوب المدينة كحي الصبرة والثلاثيني وتل الهوا، واستهدافات عنيفة للمناطق الشمالية والشمالية الغربية لمدينة غزة.

وأكد المراسل سقوط قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بمقتل 6 فلسطينيين وإصابة وفقدان آخرين تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات القوات الإسرائيلية فجر اليوم منزلين لعائلتي المظلوم والرفاتي في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ونقل المراسل عن مصادر طبية بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، تأكيده مقتل طفلين وإصابة عدد آخر في قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كذلك، أفاد المراسل بقصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إعلانا وإنذارا عاجلا إلى جميع سكان قطاع غزة، جاء فيه أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرا كبيرا ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبا".

وأضاف البيان: "قوات جيش الدفاع لا تزال تطوق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرا شديدا، ومن أجل سلامتكم، تجنبوا العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه".

يأتي ذلك، رغم الإعلان عن وقف القتال الفعلي في غزة الليلة بأوامر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، عقد اجتماعا خاصا لتقييم الوضع ليلا في ضوء التطورات.

وقال المتحدث إنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، أصدر رئيس الأركان توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن.

وكان مكتب نتنياهو، أعلن أن تل أبيب في ضوء رد "حماس" تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وأضاف المكتب: "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب".

هذا وأعلنت حركة حماس مساء يوم الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

ومن جانبه، أعلن الرئيس ترامب في رده على قرار حماس قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.