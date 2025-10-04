صدور العدد 122 من مجلة الآفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 122 من مجلة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة‎:‎

1.كلمة رئيس التحرير: نصر الله؛ نبض العزة في القلوب

2.كلمة الإمام الخامنئي المتلفزة والموجهة إلى الشعب الإيراني حول آخر المستجدات في إيران والعالم

3.الشيخ آراكي من بيروت: النصر لكم وآتٍ آتٍ آتٍ يا شعب فلسطين

4.الشيخ قاسم في ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفّيه: لن نسمح بنزع السلاح.. والمقاومة تعافت

5.کلمات للحیاة

6.تعريف بكتاب: نقد استنباط الذكاء الصناعي بمالك المباني الأصولية الكبروية

7.شهداء الفضیلة – الشهيد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ مهدي السماوي قدس سره

8.مقالة/ خاصية التأثير والجذب في شخصية الإمام العسكري علیه السلام

9.سيماء الصالحين

10.علماء وأعلام

11.ملاحظة/ بداية رحلة جديدة – في ذكرى الأستاذ محمد حسين حشمت بور رحمه الله

12.أسئلة وردود – هل الحجاب إهانة للمرأة؟!

13.دعوة لاستكتاب – مهرجان الشعر الدولي "نبي الرحمة" بمناسبة مرور 1500 عام على مولد النبي الأكرم صلی الله علیه وآله وسلم

14.تعريف بكتاب: معلومات وأسرار عن «كتاب الكافي» ومؤلفه

15.مقالة/ من فكر السيد نصر الله: القائد الإنساني حتى الشهادة

16.رحلة المعرفة: من الشك إلى اليقين

17.شعر وقصيدة

18.نصيحة نفسية

