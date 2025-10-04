إمام جمعة بغداد في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في مشهد: مستمرون على نهج الشهيد نصر الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد إمام جمعة بغداد السيد ياسين الموسوي بدور الشهيدين سليماني ونصر الله في خلق الوحدة في محور المقاومة، وأكد على مواصلة النضال تحت راية ولاية الفقه وشعار «الحرب؛ الحرب حتى النصر» ضد الكيان الصهيوني.

أقام مركز الشؤون القرآنية في العتبة الرضوية المقدسة، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، بحضور آية الله الموسوي؛ إمام جمعة بغداد، كخطيب خاص، في ساحة الشهداء بمدينة مشهد، مساء الثلاثاء 30 سبتمبر.

وفي هذه المراسم التي حضرها جمع من مسؤولي محافظة خراسان الرضوية ومدينة مشهد وجمع من الشعب الثوري الولائي، ألقى السيد ياسين الموسوي كلمة هنأ فيها وقدم التعازي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد قائد المقاومة وشهيد الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، وأشار إلى بعض صفات شخصية الشهيد نصر الله وضرورة مواصلة مسيرته.

التأكيد على الدور المحوري للقائِدين المقاومَين

أشاد السيد ياسين الموسوي بدور الشهيدين قاسم سليماني والسید حسن نصر الله، مؤكدًا على استمرار الجهاد حتى النصر على الكيان الصهيوني؛ وفي معرض حديثه عن دور هذين الشهيدين في محور المقاومة، قال: كان للشهيد الحاج قاسم سليماني دورٌ بارز، في الميدان والعمليات؛ وفي مجال التنظيم بين الدول العربية، كان للشهيد السيد حسن نصر الله دورٌ بارز في هذا المجال.

الوحدة تحت راية ولایة الفقیه

وأضاف إمام جمعة بغداد: لقد دفع هذان القائدان شعوب المنطقة إلى التوحد تحت راية واحدة، وهي رایة ولایة الفقیه، بدلاً من التفرق. لقد أسس الشهيد حسن نصر الله جيشاً موحداً، واعتبر الوحدة شرطاً للنصر على أمريكا والكيان الصهيوني.

التحذیر من أمريكا والكيان الصهيوني

وأوضح الموسوي: لا فرق بين الرؤساء الأمريكيين، كلهم إمبرياليون ومعادون للشيعة، كما أن نتنياهو أعلن صراحةً أنه يعتبر الشيعة أعداء.

التأكيد على استمرار الجهاد

وأشار إلى أنه كما كانت أيام الحرب المفروضة فإن شعار «الحرب؛ الحرب حتى النصر» لا يزال قائما ونحن ملتزمون بعهدنا مع الشهداء.

واستشهاد السيد حسن نصر الله أيضاً سيجلب النصر، وسنرى ذلك في القريب العاجل إن شاء الله.

وتابع السيد ياسين الموسوي: إن اسم نصر الله كان يليق بالسيد الشهيد حسن نصر الله، ولعل مشيئة الله أن يُطلَق عليه هذا الاسم.

هو لم يُهزم في أي حرب، وحتى استشهاده سيجلب النصر. سنرى هذا النصر قريبًا، وسنبقى على العهد الذي قطعناه مع الشهيد السيد حسن نصر الله.

