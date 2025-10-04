طلاب ثانویة الإمام الرضا(ع) يتألقون في العدید من أقسام الرياضة علی الصعید الوطني والدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طلاب ثانوية الإمام الرضا (ع) یحصلون علی الميدالية الذهبية في المصارعة الشاطئیة العالمية والميدالية البرونزية في الکاراتیه في بطولة الجمهوریة.

أقيمت بطولة العالم للناشئين في المصارعة الشاطئية، الخميس 25 سبتمبر 2025، في مدينة كاتريني اليونانية، وتُوّج المنتخب الإيراني للناشئين في المصارعة الشاطئية ببطولة العالم بحصوله على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وقد فاز الطالب يوسف حسين بوران من الصف الثاني عشر في ثانوية الإمام الرضا (ع) الوحدة العاشرة بالميدالية الذهبية في وزن 70 کیلو غراما في هذه المسابقة.

وعلی الصعید الوطني؛ شارك معين مظفري، الطالب بمدرسة الإمام الرضا (ع) الثانوية، الوحدة 11، في بطولة الجمهورية بأسلوب شين كيوكوشن كاي (فول كونتاكت)، التي استضافتها محافظة طهران يوم 12 سبتمبر، وحصل علی المرتبة الثالثة في فئة وزن 90 كیلو غراما في قسم الشباب.

