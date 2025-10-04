التأكيد على توسيع التعاون العلمي والتراثي بين العتبة الرضوية والعتبة العباسية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في اجتماع مشترك عُقد بحضور رئيس مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة ومجموعة من مدراء البحث العلمي في العتبة العباسية المقدسة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجال التراث المكتوب وإقامة برامج ثقافية مشتركة.

وجرى في هذا اللقاء الذي عقد بحضور السید صلاح السراج مدير مركز المسح وفهرسة العتبة العباسية، والسيد حسنين الموسوي رئيس مركز الفهرسة وتنظيم المعلومات، ومدير مركز إحياء تراث العتبة العباسية، ومجموعة من المعاونین في مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضویة، التركيز على التفاعلات العلمية ومواجهة التوجهات المنحرفة في الزیارة.

في بداية هذا اللقاء رحب الدكتور أحد فرامرز قراملكي رئيس مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة بالضيوف العراقيين وأكد على أهمية الاهتمام بالتواصل التفاعلي بين العتبات المقدسة وخاصة العتبة الرضوية والعتبة العباسية.

وأشار إلى الإمكانات والقدرات الفعلية للعتبتین المقدستین، واعتبر الحفاظ على التراث الشيعي ومواجهة التوجهات المنحرفة في الزیارة، وتوسيع التعاون العلمي والبحثي، ضرورة ملحة.

وأشار قراملكي أيضاً إلى المؤتمر الذي أقيم تخليداً لذكرى آية الله السيد محمد هادي الميلاني في النجف وكربلاء، واقترح التعاون المشترك مع العتبة العباسية.

وفي أعقاب اللقاء قدم السید وکیل؛ مدير مركز إحياء تراث العتبة العباسية، تقريراً عن نشاطات هذه العتبة المقدسة في مجالات جمع وترميم وفهرسة المخطوطات والبحث ونشر الأعمال وغيرها.

وأشار أيضاً إلى المشاريع الجارية وبرنامج إحياء ألفية حوزة النجف الأشرف، داعياً إلى المشاركة الفعالة لمجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة في هذا الحدث العلمي والتاريخي.

وفي نهایة اللقاء رحب مدراء البحث في العتبة العباسیة بهذا المقترح وأكدوا على إرسال بعض المخطوطات المتعلقة بهذا العالم الجليل إلى مجمع البحوث الإسلامية، وتقرر تهيئة الأرضية لعقد لقاء مشترك في النجف أو كربلاء.

