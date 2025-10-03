معاريف: المعارضة تتفوق بـ61 مقعدًا مقابل 49 لنتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “معاريف” الصهيونية، اليوم الجمعة، أن معسكر المعارضة الصهيونية يواصل تقدمه على حساب كتلة نتنياهو، محافظًا على أغلبية برلمانية تقدَّر بـ61 مقعدًا مقابل 49 للائتلاف الحاكم، فيما برز صعود لافت لحزب نفتالي بينيت الذي حصد 22 مقعدًا.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن “الليكود” يواصل التراجع بحصوله على 25 مقعدًا فقط، في حين صعد حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير إلى 9 مقاعد، مقابل تراجع في تمثيل أحزاب مثل “الديمقراطيون” و”حزب آيزنكوت”، فيما منحت النتائج الأحزاب العربية 10 مقاعد موزعة بين “القائمة الموحدة” و”الجبهة والعربية للتغيير”.

وفيما يتعلق بزعامة المعارضة، تصدّر نفتالي بينيت المشهد، إذ نال تأييد 23% من المستطلعة آراؤهم، و37% من ناخبي المعارضة، متفوقًا بفارق كبير على غادي آيزنكوت الذي لم يتجاوز 11%.

أما على صعيد المواقف من خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، فقد أظهر الاستطلاع تأييدًا واسعًا بلغ 66% من الإسرائيليين، مقابل 11% معارضين، بينما لم يحسم 23% موقفهم.

ورغم هذا التأييد، فقد شكك الجمهور بفرص التطبيق؛ إذ رأى 41% أن التنفيذ “محتمل إلى حد ما”، فيما اعتبر 30% أن “الاحتمال ضعيف”، وأكد 14% فقط أن فرص النجاح مرتفعة.

وفي سؤال عن الشخصية الأقدر على تولي رئاسة الحكومة، جاءت المنافسة متقاربة بين بنيامين نتنياهو (51%) ونفتالي بينيت (49%)، بينما تفوق نتنياهو على آيزنكوت بفارق 13 نقطة.

