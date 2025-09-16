"معاريف" العبرية تكشف عن سفير خليجي غادر إسرائيل ولم يتم تعيين بديل عنه بدرجة كاملة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكرت "معاريف" أنه منذ مغادرة الجلاهمة، لم يتم تعيين سفير بديل بدرجة كاملة، وتواصل السفارة العمل من خلال دبلوماسي أقل رتبة.

وفي ضوء التوتر العربي الإسرائيلي والحرب المدمرة على قطاع غزة وخطط ضم الضفة الغربية والضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، تطرقت تقارير عديدة إلى مصير اتفاقيات السلام مع تل أبيب.

وقد أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ذلك في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توجه للشعب الإسرائيلي بالقول إن ما يجرى حاليا "يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة".

وأكد السيسي أن تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية لن تتسبب في وضع العراقيل أمام الاتفاقيات الجديدة فحسب "بل هي تجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة".

وفي الإطار نفسه، كان السفير الإسرائيلي السابق لدى الإمارات أمير حايك قد قال في مقابلة مع إذاعة 103FM حول القضية المعقدة والعلاقات بين إسرائيل والإمارات في أعقاب أحداث الحرب إن "هناك خطرا وشيكا وواضحا على اتفاقيات إبراهيم".

وحذر حايك من عواقب ضم الضفة الغربية لإسرائيل، قائلا: "الضم سيؤدي إلى تفكيك اتفاقيات إبراهيم. يجب أن نستمع لما يقوله الإماراتيون، لقد قالوا هذا لمسؤولين إسرائيليين كبار في الحكومة. الضم لن يساهم في أمن إسرائيل مثلما تفعل اتفاقيات إبراهيم، فهي أكثر أهمية على جميع المستويات. يجب على الحكومة ألا تتحدث إلى قاعدتها الجماهيرية، بل أن تتحدث عما هو جيد للدولة. في أحلك كوابيسي، لم أتخيل أن احتفالات مرور خمس سنوات على اتفاقيات إبراهيم ستبدو هكذا".