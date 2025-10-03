استشهاد مدني وإصابة شرطي بعمل إرهابي في قصرقند الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة قصرقند، بمحافظة سيستان وبلوشستان، عن تعرض دورية شرطة على دراجات نارية لإطلاق نار من قبل مسلحين، أثناء توجهها لتنفيذ مهمة إغاثة مواطن.

وقال العقيد محمود أتابك‌ زاده، في تصريح من زاهدان، إن الهجوم أسفر عن إصابة أحد عناصر الشرطة الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن العمل الإرهابي الأعمى، أدى أيضاً إلى استشهاد أحد المواطنين الذين صادف وجودهم في مكان الحادث بعد إصابته برصاص الإرهابيين.

