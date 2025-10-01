محاضرة في تنمية الوعي العاطفي والهارات لدى الأطفال في معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت منصة ملتقى قلم العربي الأول لأدب الطفل ضمن فعاليات معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل الذي يقيمه قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحسينية النقدية، محاضرة تربوية قدمتها الأستاذة اليسار الأسعد، حملت عنوان (فاعلية أدب الطفل في تنمية الوعي العاطفي والمهارات الانفعالية في مرحلة الطفولة- قصص سامر أنموذجا-).

وقالت الأسعد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، "قدمت محاضرة تربوية حملت عنوان (فاعلية أدب الطفل في تنمية الوعي العاطفي والمهارات الانفعالية في مرحلة الطفولة- قصص سامر أنموذجا-) وذلك في ملتقى قلم العربي الأول لأدب الطفل ضمن فعاليات معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل".

وأوضحت "تناولت فيها أهمية توظيف القصة الموجهة للطفل في بناء شخصيته العاطفية والاجتماعية، ودورها في ترسيخ القيم الإنسانية وتنمية المهارات الانفعالية مثل التعاطف، وضبط الانفعال، والتواصل الوجداني مع الآخرين".

وتابعت "كما سلطت الضوء على نموذج قصص سامر لما تحمله من مضامين تربوية قادرة على ملامسة وجدان الطفل وتعزيز وعيه العاطفي".

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود العتبة الحسينية المقدسة عبر قسم رعاية وتنمية الطفولة، لتعزيز مكانة أدب الطفل في المشهد التربوي والثقافي، وإبراز دوره في بناء وعي الأجيال وتنمية قدراتهم الوجدانية والإنسانية، بما يسهم في إعداد جيل متوازن قادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح واثقة وقيم راسخة.

