بيان تعزية آية الله السيّد ياسين الموسوي بوفاة حفيدة المجدّد الشيرازي وعقيلة الإمام السيستاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أصدر آية الله السيّد ياسين الموسوي، أستاذ البارز في الحوزة العلمية النجف الأشرف، بياناً عزّى فيه برحيل حفيدة المجدّد الكبير آية الله العظمى السيّد محمد حسن الشيرازي (قدس سره)، وعقيلة المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني (دام ظله الوارف).

و جاء نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقينا بقلوب مليئة بالحزن والأسى خبر فقدان حفيدة المجدد العظيم، سيد الطائفة في زمنه، السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره، وعقيلة سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الوارف. لقد انتقلت إلى رحمة الله في دار الأبرار، حيث الخلود معالصابرين، بعد مسيرة طويلة من الصبر والثبات على درب الأجداد الأجلاء. أحر تعازي لكم ولعائلتكم الكريمة في فقدان قرينتكم العزيزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الرفعة في الدرجات، وأن يمنح ذويها الصبر الجميل والثواب الجزيل. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ وجودكم المبارك من كل مكروه في كنف توجيهات إمامنا صاحب العصر (أروحنا فداه).

النجف الأشرف

ربيع الثاني ١٤٤٧هـ

ياسين الموسوي