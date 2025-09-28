إزالة الغبار عن مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) بحضور عوائل شهداء حرب الاثني عشر يوما

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت مراسم إزالة الغبار عن مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (ع) بحضور آية الله أحمد المروي، متولي العتبة الرضوية المقدسة، وآية الله السيد أحمد علم الهدى، إمام الجمعة في مدینة مشهد وممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية، والعدید من خُدام الحرم الرضوي الشریف وجمع من عوائل شهداء حرب الـ12 يومًا المفروضة، والفائزين في الأولمبياد العلمي، وعدد من أهل الثقافة والفن.

خلال هذه المراسم، أضفى قُرّاء ومداحو أهل البيت (ع) على هذه المراسم روحانيةً خاصة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم؛ وتزامنا مع فتح باب مرقد الإمام الرضا (ع)، غُسل المرقد الرضوي الشریف بماء الورد النقي.

وفي هذه المراسم المُفعمة بالروحانية ورائحة الولاية والإمامة، كان الروادید الحسینیون يرددون زيارة الجامعة الکبیرة و زیارة أمين الله، ويذكرون فضائل أهل البيت (ع)، ویناجون الإمام الرضا (ع).

.....................

انتهى / 323