الرئيس الإيراني يصل إلى نيويورك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصل الرئيس مسعود بزشكيان، الذي كان قد غادر إلى نيويورك أمس بتوقيت طهران.

ومن المقرر أن يلقي كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وسيعقد العديد من الاجتماعات.

كما سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته.

وكان بزشكيان قد قال قبل مغادرته: "هذه الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وهي فرصة جيدة لطرح مواقفنا أمام العالم. الشعار الذي حُدد لهذا العام هو التقارب والتقدم للجميع".

وأضاف الرئيس الإيراني: "ما نشهده اليوم هو أحادية وهيمنة تستخدمها بعض القوى الكبرى لإبادة البشر. أطفال غزة يموتون جوعاً فيما يواصل الكيان الإسرائيلي قصفهم يومياً، وتقوم الدول التي تدّعي الحضارة وحقوق الإنسان بتسليحه ودعمه. كيف يمكن للإنسانية أن تتعامل مع هذه الجرائم؟ كل إنسان، مهما كان عرقه أو قوميته، له الحق في الحياة دون أن تُنتهك حقوقه".

وأكد أن هدف إيران هو "الإعلان عن موقفها القائم على العدالة والسلام والإنسانية"، مشيراً إلى أن برنامجه في نيويورك سيتضمن لقاءات محتملة مع قادة دول، واجتماعات مع خبراء وإيرانيين مقيمين هناك. وقال: "إذا سعينا وراء الصدق والحق فلن يكون هناك نزاع، بل يمكن تجاوز سوء الفهم عبر الحوار. لكن مع من يسعى وراء الهيمنة لا مجال للكلام".

وشدد بزشكيان على أن "الأمن يجب أن يكون حقاً لجميع الدول، وليس حكراً على إسرائيل وحدها". وأوضح أن هذه الزيارة تمثل "فرصة استثنائية" للتعبير عن معتقدات الشعب الإيراني بوضوح وقوة.

ووفقاً للبرنامج، سيلتقي الرئيس الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة وعدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات، كما سيجتمع مع الجالية الإيرانية. ومن المقرر أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة مساء الأربعاء بتوقيت طهران.

