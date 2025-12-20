إدانة شديدة للهجوم على رئيس مجلس وحدة المسلمين في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان حجة الإسلام أحمد علي نوري، رئيس مجلس علماء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في بلتستان، بشدة الاعتداء الوحشي الذي شنته قوات الأمن في البنجاب على السيناتور راجا ناصر عباس جعفري، رئيس مجلس وحدة المسلمين.

وصرح بأن الهجوم، الذي نُفذ باستخدام مياه ملوثة ضارة بالصحة، يُعد انتهاكًا صارخًا لدستور باكستان وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، واصفًا إياه بأنه مثال واضح على الفاشية الصارخة والفكر الاستبدادي.

وأضاف نوري أن هذا العنف ضد زعيم ديني وسياسي مسن، يتمتع بالكرامة ويسعى للسلام، يُظهر بوضوح فشل محاولة البنجاب في قمع المعارضة بالقوة. وشدد على أن مسؤولية هذا العمل المشين تقع مباشرة على عاتق حكومة البنجاب وداعميها الخفيين، الذين يجب محاسبتهم أمام الشعب. وأكد أن مثل هذه الأساليب لا يمكنها إسكات صوت الشعب ولا إيقاف النضال من أجل الحقيقة والعدالة، داعياً إلى إجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في الحادث واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المسؤولين عنه.