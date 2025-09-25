استشهاد أكثر 90 فلسطينيا..قوات الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه الغاشم على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد ما لا يقل عن 92 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس الأربعاء وفق ما أفاد مراسل التلفزيون العربي في يوم دام جديد يمر على الأهالي.

يأتي هذا مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه على مناطق واسعة من القطاع مع استهداف خيم لمواطنين ولمنتظري مساعدات.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيًا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس/ آب الماضي بهجوم واسع على المدينة.

القسام تحذر الجيش الإسرائيلي

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في غضون ذلك، حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، دولة الاحتلال من توسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

