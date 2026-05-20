قائد الثورة الاسلامية: من الإنجازات القيّمة للدفاع المقدّس بروز إيران بمستوى قوة كبرى ومؤثرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد قائد الثورة الإسلامية في رسالة أنه من الإنجازات القيّمة للدفاع المقدّس الثالث بروز إيران بمستوى قوة كبرى ومؤثرة

وأشار سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، في رده على رسالة من مجموعة من الناشطين الشعبيين في مجال السكان بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية (قدّس الله نفسه الزكية)، إلى قضية زيادة السكان وعلاقتها بقوة وحضارة إيران الإسلامية، مؤكّدًا على ضرورة تكثيف جهود الناشطين الشعبيين في مجال السكان ونشر ثقافة الإنجاب.

وفيما يلي نص ردّ قائد الثورة، الذي نُشر بمناسبة اليوم الوطني للسكان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد السلام والتحية، والشكر للناشطين المخلصين في مجال السكان على ما أبدوه من محبة وإحساس بالمسؤولية؛

من بين الإنجازات القيّمة للدفاع المقدّس الثالث، والنعمة العظيمة المتمثلة في نهضة الشعب الفريدة التي باتت واضحة للجميع، بروز إيران بمستوى قوة كبرى ومؤثرة. ولا شك أن استمرار هذا الوضع وبلوغ مستوى أكثر تطلّعًا منه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقضية السكان.

ويُنظَر أحيانًا إلى ضرورة زيادة السكان من زاوية تعويض أوجه القصور الناجمة عن بعض السياسات السابقة؛ لكن إضافة إلى ذلك، فإن الشعب الإيراني العظيم سيكون قادرًا، من خلال المتابعة الجادة للسياسة الصحيحة والحتمية لزيادة السكان، على أداء أدوار كبرى مستقبلًا وتحقيق قفزات استراتيجية، واتخاذ خطوات واسعة نحو صناعة الحضارة الإيرانية الإسلامية الحديثة.

ومن هذا المنطلق، فإن الجهود المتزايدة للناشطين الشعبيين في مجال السكان، والعمل على ترسيخ ثقافة الإنجاب، يمكن أن يكون لهما تأثير ملحوظ في ضمان هذا المستقبل المشرق.

ومن جهة أخرى، فإن هذه القضية كانت من أبرز هواجس قائدنا الشهيد العظيم، أعلى الله مقامه الشريف، حيث كان يؤكد عليها في العديد من الاجتماعات والمداولات واللقاءات العامة والخاصة، ولا تزال تُعد من أهم القضايا الاستراتيجية للنظام. نأمل أن تثمر جهودكم المخلصة، في ظل الدعاء المبارك لمولانا عجّل الله تعالى فرجه الشريف، نتائج وافرة ومثمرة إن شاء الله.

