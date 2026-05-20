عراقجي محذرا أمريكا: لو عادت الحرب ستكون هناك مفاجآت أكثر بكثير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ثقوا تماماً بأن العودة إلى ساحة المعركة ستكون مصحوبة بمفاجآت أكثر بكثير.

وقال وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة إكس: بعد مرور أشهر على بدء الحرب ضد إيران، اعترف الكونغرس الأمريكي بتدمير عشرات الطائرات بقيمة مليارات الدولارات.

وأضاف، لقد تم التأكيد رسمياً الآن على أن قواتنا المسلحة المقتدرة كانت أول قوة في العالم تُسقط المقاتلة المتطورة والشهيرة "إف-35".

واختتم منشوره بالقول، بناءً على الدروس التي تعلمناها والمعرفة التي اكتسبناها، ثقوا تماماً بأن العودة إلى ساحة المعركة ستكون مصحوبة بمفاجآت أكثر بكثير.

