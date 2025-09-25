دعوة إلى مليونية عصر الجمعة بأنحاء اليمن نصرة لغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضحت لجنة نصرة الأقصى، في بيان لها أن هذه المسيرات ستنطلق تحت شعار: «مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار»، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو التعبير عن التضامن الشعبي الواسع مع القضية الفلسطينية، وإدانة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة في ظل العدوان المستمر والتدمير الواسع للبنية التحتية والدمار الإنساني.

وأكدت لجنة نصرة الأقصى على أهمية المشاركة الواسعة من جميع الفئات والشرائح الاجتماعية في اليمن، مشددة على ضرورة أن تكون المسيرات سلمية ومنظمة، تعبر عن موقف اليمنيين الثابت تجاه فلسطين وقضيتها العادلة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تصعيداً كبيراً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية التي أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، إضافة إلى تدمير أحياء سكنية ومرافق حيوية في قطاع غزة.

ودعت اللجنة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لضمان سلامة المتظاهرين، وتأمين خروج هذه الفعالية بالشكل المطلوب الذي يحقق أهدافها النبيلة.

يُذكر أن ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يُعد أحد أكبر الساحات العامة التي تُقام فيها مثل هذه الفعاليات، ويشهد عادة حضوراً جماهيرياً واسعاً يعكس توجهات الشارع اليمني ودعمه القوي للقضية الفلسطينية.

