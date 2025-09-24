اعتقال خلية عملياتية تابعة لزمرة "المنافقين" الارهابية غرب ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المدعي العام في مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غرب ايران أحمد صفائي، في أعقاب وقوع أعمال تخريبية ومناهضة للأمن في مدينة ملاير، عن تحديد هوية واعتقال خلية عملياتية مغرر بها تابعة لزمرة خلق الارهابية.

وأوضح أن هذه الخلية مسؤولة عن العديد من الاعمال التخريبية، مضيفا: "بعد عمليات تخريبية عديدة، بما في ذلك هجمات على العديد من مراكز التعبئة والحوزة العلمية في المدينة، بدأت تحقيقات واسعة النطاق".

وتابع المدعي العام في ملاير: "بموجب أوامر قضائية، وبالتعاون مع ادارة الامن في ملاير، تم تحديد هوية اثنين من العناصر الرئيسية في هذه الأعمال، وتم اعتقالهما في نهاية المطاف".

وأوضح صفائي أن هذين العنصرين متورطان بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ الهجمات التخريبية، مؤكدا: "إن الاعمال التخريبية التي قامت هذه الخلية كانت تهدف إلى خلق حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المدينة".

وأضاف: "بفضل المعلومات الاستخبارية والجهود الحثيثة لقوات الأمن، تمت مراقبة تحركات هذه الخلية بدقة، وتم تفكيكها في الوقت المناسب".