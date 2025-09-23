الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته لردع إسرائيل"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر خلال كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين: "نرحب بالاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية وندعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد للقيام بذلك".

وأشار إلى أنه "إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتهديدات الإسرائيلية المتوالية بضم الضفة وغيرها من الانتهاكات يجب مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ودعم وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة"، مجددا دعوة مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "لا بد من مواصلة العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط، ولتحقيق السلام يجب خلق أفق سياسي واضح وخارطة طريق ملزمة للدولة الفلسطينية المستقلة".

وشهد مؤتمر حل الدولتين بنيويورك، الاثنين، اعترافات الدول رسميا بدولة فلسطين، حيث أكدت فرنسا ومالطا ولوكسمبرغ وبلجيكا وأندورا وموناكو اعترافها بدولة فلسطين وذلك بعد يوم واحد من اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال والدائرة تتسع.