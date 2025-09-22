عمرو موسى يكشف موقفه من دعوة ترامب قادة عرب للبيت الأبيض للتباحث بشأن غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال عمرو موسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" يوم الأحد، إن "مثل هذه المبادرة إذا كانت صحيحة، تمثل فرصة يجب استغلالها بحكمة".

وأضاف أن قدرة الرئيس الأمريكي على التأثير كبيرة، ولذا فإن الاستجابة لدعوة كهذه تعد "خطوة جيدة".

وصرح موسى بأن الباب مفتوح للحوار البناء بين العرب والولايات المتحدة حول مستقبل القضية الفلسطينية.

وأشار موسى إلى ضرورة تفويض عدد محدود وممثل من الدول العربية، واقترح أن تكون مصر والسعودية والأردن في مقدمة الدول المفوضة لتمثيل الموقف العربي أمام إدارة ترامب.

وأكد الأمين العام الأسبق أهمية أن يكون التفويض بكلام عقلاني وواضح يدافع عن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع.

ولفت إلى أن الوفد المفوض يجب أن يبلغ الإدارة الأمريكية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تؤثر على النظام الدولي واحترام القانون الدولي، داعيا إلى توضيح أن الحل السياسي فقط هو القادر على حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد عمرو موسى على أن أي لقاء أو مبادرة دولية يجب استغلالها لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع التأكيد على ثوابت الموقف العربي والحقوق الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت "القناة 12" العبرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.

وقالت القناة العبرية نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر إن الاجتماع سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

ووفقا للمصدرين، يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول رئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب.