إطلاق حملة الوفاء لتكريم الطلبة من عوائل الشهداء في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلقت فرقة العباس (عليه السلام)، وبرعاية العتبة العباسية المقدسة، حملة الوفاء الإنسانية لتكريم طلبة عوائل الشهداء والمتعففين في بغداد.

وقال مسؤول الحملة السيد فاضل الحمداني، إنَّ" الحملة أصبحت منهاجًا سنويًّا للمبادرات الخيرية، كمبادرة إفطار الصائم للعوائل الكريمة، وكذلك برنامج الغدير المبارك، وأيضا برنامج تكريم الطلبة مع بدء كل عام دراسي جديد".

وأضاف، أنَّ "الحملة شملت 600 طالب وطالبة قدمت لهم المستلزمات الدراسية كالحقيبة والزي المدرسي والقرطاسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد".

وأشار الحمداني، إلى أنَّ "الحملة شملت عدة مناطق في جانبي الكرخ والرصافة بمحافظة بغداد، وجرت بالتنسيق مع معتمدي المرجعية الدينية العليا، فضلا عن بعض المؤسسات الخيرية من الحسينيات والهيئات والمواكب الحسينية".

من جانبه، أوضح معاون رئيس قسم العلاقات في الفرقة، السيد إبراهيم شاكر، أنَّ "الحملة، هذا العام، ركزت على تزويد الطلبة بكل ما يحتاجونه من قرطاسية ومستلزمات تعليمية في إطار الدعم المستمر للعوائل الكريمة من ذوي الشهداء والجرحى والمتعففين وبما يسهم في التخفيف من أعبائهم المعيشية".

............

انتهى/ 278