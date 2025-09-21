  1. الرئيسية
31 شهيدا بمجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

21 سبتمبر 2025 - 12:01
أعلنت مصادر فلسطينية، أن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم الأحد، ارتفعت إلى 31 شهيدا.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، ارتفعت إلى 31 شهيدا.

ووصل إلى مستشفى الشفاء 26 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شهيدان، وإلى مستشفى العودة شهيد، ومستشفى ناصر 3 شهداء.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65,208 شهداء، و166,271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم
