بوليانسكي: الولايات المتحدة أصبحت رهينة في قبضة إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال الدبلوماسي الروسي أن "هذا أمر مؤلم للغاية، ويضر بسمعة مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تشعر الآن بعزلة متزايدة لأنها كانت الدولة الوحيدة التي عارضت هذا القرار".

ويوم الخميس، عرقلت الولايات المتحدة للمرة السادسة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل".