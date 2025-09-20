  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

بوليانسكي: الولايات المتحدة أصبحت رهينة في قبضة إسرائيل

20 سبتمبر 2025 - 17:28
رمز الخبر: 1729028
بوليانسكي: الولايات المتحدة أصبحت رهينة في قبضة إسرائيل

صرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي دميتري بوليانسكي لقناة RT بأن الولايات المتحدة أصبحت رهينة إسرائيل في القضية الفلسطينية، ولا تملك استقلالية التصرف.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال الدبلوماسي الروسي أن "هذا أمر مؤلم للغاية، ويضر بسمعة مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تشعر الآن بعزلة متزايدة لأنها كانت الدولة الوحيدة التي عارضت هذا القرار".

ويوم الخميس، عرقلت الولايات المتحدة للمرة السادسة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل".

تعليقك

You are replying to: .
captcha