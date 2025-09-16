الرئيس الإيراني: تعزيز وحدة الدول الإسلامية هو السبيل الأنجع لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الاثنين 16 أيلول/سبتمبر 2025، وفي إطار لقاءاته على هامش القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة – قطر، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معبّراً عن ارتياحه لهذا اللقاء وللتواصل الدبلوماسي المتزايد بين البلدين. وأوضح أن إيران ومصر تمتلكان حضارتين عريقتين وتاريخاً زاخراً ومشرّفاً، وأن توسيع التعاون بينهما يمكن أن يسهم في تحقيق مصالح الشعبين على نحو أكبر، وكذلك مصالح شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس الإيراني من جديد أمله في أن يتم في أقرب وقت ممكن إرساء العلاقات الرسمية بين طهران والقاهرة، مضيفاً أن تعزيز وحدة وتماسك الدول الإسلامية هو السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة تكرار واستمرار جرائم الكيان الصهيوني.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن سعادته بلقاء الدكتور بزشكيان وبمسار تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن لدى إيران ومصر إمكانات كبيرة لتحقيق المنافع المتبادلة وكذلك لخدمة مصالح باقي شعوب المنطقة.

كما شدّد عبد الفتاح السيسي على ضرورة تقارب الدول الإسلامية أكثر فأكثر، واعتماد موقف عملي موحد إزاء تصاعد واستمرار وتكرار جرائم الكيان الصهيوني.

