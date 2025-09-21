الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك يوم الثلاثاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مهدي سنائي المستشار السياسي للرئيس الإيراني، في منشور له على منصة إكس، عن جدول أعمال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى نيويورك، بما في ذلك إلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات أخرى.

وكتب مهدي سنائي على صفحته الشخصية: أن الرئيس سيتوجه يوم الثلاثاء بعد قرع جرس بداية العام الدراسي إلى نيويورك، وسيلقي يوم الأربعاء صباحاً بالتوقيت المحلي (مساءً بتوقيت طهران) خطاباً في مقر الأمم المتحدة.

وأضاف في ختام منشوره أن الرئيس سيعقد أيضاً لقاءات ومشاورات مع رؤساء عدد من الدول، وأمين عام الأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات مع مراكز الأبحاث وبعض المؤسسات والجالية الإيرانية المقيمة في الخارج.

