المتحدث باسم أمين الجامعة العربية: قمة الدوحة ستبعث رسالة حاسمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أوضح رشدي في تصريحات خاصة للجزيرة نت من الدوحة، أن انعقاد القمة في قطر "يؤكد رفض العرب والمسلمين لهذا السلوك العدواني غير المسبوق، ويعبر عن وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الدوحة في دفاعها عن سيادتها وصون أمنها".

وأشار إلى أن استهداف قادة حماس على الأراضي القطرية بمثابة "خرق صارخ للأعراف الدولية التي تقضي بعدم المساس بالوسطاء أو المفاوضين".

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أن الاجتماعات التحضيرية للوزراء وكبار المسؤولين تتواصل اليوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع البيان الختامي، متوقعا أن يتضمن "إدانة واضحة لهذا الاعتداء، وربطا مباشرا بينه وبين السلوك الإسرائيلي المنفلت الذي تجلى في حرب الإبادة بغزة واعتداءات متكررة على سيادة دول المنطقة".

ممارسات عدوانية

وأشار رشدي إلى أن البيان سيحمل أيضا مطالبة للمجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي الذي ينتهك جهارا، والاضطلاع بدوره في ضمان أمن المنطقة الذي يتعرض لخطر كبير بفعل الممارسات العدوانية لقادة الاحتلال"، محذرا من استمرار منطق "شريعة الغاب" الذي تحاول إسرائيل فرضه في الشرق الأوسط.

وشدد على أن القمة ستبعث برسالة قوية بضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على التمادي في ارتكاب الجرائم، وقال إن "صمت المجتمع الدولي على حرب الإبادة في غزة شجع قادة الاحتلال على تجاوز خطوط حمر جديدة، بينها استهداف قطر، مما يحتم محاسبة حقيقية لجرائم الاحتلال".

واعتبر أن أهمية القمة تكمن في أنها "تؤكد أن قطر ليست وحدها، بل إن العالمين العربي والإسلامي يلتفان حولها ويدعمانها في أي إجراءات تتخذها لحماية سيادتها"، لافتا إلى أن مستوى التضامن بدا واضحا منذ اللحظة الأولى للهجوم، وسيتجلى أكثر في حجم ونوعية المشاركة بالقمة.

انزلاق للفوضى

واختتم رشدي بالتحذير من "انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى بسبب العربدة الإسرائيلية"، مشددا على أن وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة، واحترام القانون الدولي، يمثلان شرطا أساسيا لحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن قطر ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة الاثنين، التي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وأضاف أن القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة، الذي يعقده وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اليوم الأحد في الدوحة.

وأكد أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معان ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".