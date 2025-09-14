عائلات الأسرى في كيان الاحتلال : "نتنياهو مجنون محاط بمجموعة من المُختلّين"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت عيناف تسانغاوكر، والدة أحد الأسرى: "هذا هو اليوم الـ708 الذي يقضيه أحباؤنا في أنفاق حماس، فيما نتنياهو يعرقل كل محاولة لإطلاق سراحهم". وأكدت أن رئيس الوزراء "خاطر بحياة الرهائن ونسف أي فرصة للتوصل إلى اتفاق".

أما والد الأسير إيتان، فقد وصف نتنياهو بأنه "شخص واحد مجنون محاط بمجموعة من المختلين تُدعى المجلس الوزاري"، مشدداً على أن الحكومة الحالية تتعمّد التضحية بحياة الأسرى.

وفي موقف يعكس حجم السخط الداخلي، ناشدت عائلات الأسرى الرئيس الأميركي التدخل للضغط على نتنياهو، معتبرة أن "الحرب طالت بلا جدوى وأن استمرارها يضر حتى بمصالح واشنطن وتل أبيب معاً".

كما دعا ذوو الأسرى الشارع الصهيوني إلى تكثيف الاحتجاجات والمشاركة في التظاهرات، مؤكدين أن الضغط الشعبي هو "الطريق الوحيد لفرض اتفاق شامل يضع حداً للحرب ويعيد الأسرى".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتعمّق فيه الشرخ داخل الكيان المحتل بين عائلات الأسرى وحكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات متزايدة بالتخلي عن ملف الرهائن لحسابات سياسية وشخصية.

