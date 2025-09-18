حماس توجه نداء عالميا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وجهت حركة حماس نداءً عالميًا، دعت خلاله إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزَّة، رفضاً لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان محاصَر في القطاع، ورداً على التصعيد الهمجي المتمثّل في تدمير الأبراج والبنايات في مدينة غزَّة وقصفها ليلاً ونهاراً وتهجير سكانها قسراً.

وقالت حماس في ندائها، اليوم الخميس: لتكن أيَّام الجمعة والسبت والأحد القادمة (19 و20 و21 أيلول/سبتمبر) مسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت والعجز الدولي، وصوتاً موحّداً لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار.

ودعت إلى تصعيد الحراك الجماهيري عبر المسيرات والمظاهرات الشعبية في المدن والعواصم حول العالم، رفضاً للعدوان والإبادة والتهجير القسري، وتضامناً مع شعبنا، وغضباً ضدّ الدعم الأمريكي للاحتلال والتواطؤ الدولي.

كما دعت إلى المشاركة الفاعلة في المسيرات الغاضبة أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، لكشف جرائم الإبادة والتجويع، والانتصار لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

